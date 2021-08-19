İkizlere acı veda... Kerem Ali ile Ayşe Miray'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Bozkurt’ta 11 Ağustos’ta şiddetli yağış sonucu Ezine Çayı’nın taşmasıyla meydana gelen sel felaketinde 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Müteahhit Mehmet Özkan tarafından 3 yıl önce yapılan apartmanda oturan Arzu-Ramazan Yücel’in ikizleri İclal ve Ecrin Yücel (12) ve babaanneleri Ayşe Yücel ile Reyhan-İzzet Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) da kayboldu. Enkazda Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray ile Yücel çiftinin ikizlerinden İclal ve babaanne Ayşe Yücel’in cansız bedenine ulaşıldı.

TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan kardeşler ile İclal ve babaannesi Ayşe Yücel için dün Eyüp Sultan Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Kerem Ali ve Ayşe Miray’ın babası İzzet Özdoğan çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer yetkililer ile ailelerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeler Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi.

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