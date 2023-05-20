İkinci tur için ulaşım seferberliği

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması seçmen kütükleri yaşadığı yerden farklı yerlerde bulunan başta öğrenciler olmak üzere birçok vatandaşı zorladı. Yüzde 85’lik katılım oranıyla tamamlanan ilk turun ardından ikinci turda da seçmenin iradesinin sandığa yansımasını isteyen pek çok sivil toplum örgütü, siyasi parti ve gönüllüler ulaşım ücretleri için kampanyalar başlattı. Yurtdışında oy verecek vatandaşların konsolosluklara ulaşımı için de otobüsler organize edildi.

DEMOKRASİ BİLETİ

AK Parti ve MHP ise ulaşım çalışmalarının il ve ilçe örgütleri üzerinden yerel olarak yürüdüğünü belirtirken CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik çalışmaları şöyle anlattı:

“Bizim bu seçimler için Demokrasi Bileti isimli bir çalışmamız oldu. Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler öğrenci belgelerini sisteme giriyor ardından sistem onlara bir bilet hakkı tanımlıyor. İlk turda bu sistemden 160 bin kişi faydalandı. İkinci tur için ise başvurular dün başladı, 3 gün içinde tamamlanacak. Yine bağışlar sayesinde binlerce öğrenciyi oy kullanması için memleketine ulaştıracağız.”

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Gözden Kaçmasın Türkiye ilk kez ikinci tura gidiyor: Yurt dışında oy verme işlemi başladı Haberi görüntüle

Yeşil Sol Parti il ve ilçe örgütlerinin ihtiyaç duyan seçmenleri şehirlerine ulaştırdıklarını belirtti. İşçi Partisi ise ‘Seçmen Köprüsü’yle Hatay bölgesinde oy kullanacak vatandaşlara yönelik ulaşıma yardımcı olacak.

ASKIDA BİLET

Partilerin yanı sıra pek çok sivil toplum kuruluşu ve vatandaş kendi kendilerine organize olarak seçmenleri oy vermeye teşvik ediyor. Lions Kulübü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kulüpler Birliği, ODTÜ Medya Topluluğu askıda bilet kampanyaları başlattı.

Sosyal medyadan organize olarak seçmenlere ulaşım için yardım toplayan gruplar da bulunuyor. Hataylı içmimar Nur Tatlıoğlu, “Biz sosyal medyada tanışmış 14 Hatay gönüllüsüyüz. Depremden beri organize olarak yardım topluyoruz. Seçimlerin ilk turunda 820 kişiye bilet ve yol masraflarında yardımcı olduk. İkinci turda ise 600 kişilik listemiz var, ihtiyaç sahibi Hataylılar bize sosyal medyadan ulaşabilir” diye konuştu.

İLK OYLAR BUGÜN

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İkinci tur seçimleri için yurtdışına kayıtlı Türkler havalimanları, gümrük kapıları ve temsilciliklerde oy kullanmaya başladı.