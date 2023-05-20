Türkiye ilk kez ikinci tura gidiyor: Yurt dışında oy verme işlemi başladı

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Türkiye'nin en büyük sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde, geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana toplam 12 sandık konuldu. Oy verme işleminden önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yeminin ardından sandık kurulu üyeleri zarf ve pusula sayımı yaptı. Yurt dışı seçmenler, 08.00'dan itibaren pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, oylarını kullandı. Yurt dışı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi, 24 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak. Kullanılan oylar Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçaklarıyla diplomat kuryeler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilecek. Oylar, 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza edilecek. Burada toplanan oylar daha sonra karayoluyla Ankara'ya gönderilecek Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı yurt dışı seçmen sınır kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanabilecek.

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İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 18 bini aşkın seçmen oy kullanmıştı.

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29 MAYIS 2005'TEN ÖNCE DOĞANLAR İKİNCİ TURDA OY KULLANABİLECEK

Yurt dışında oy kullanacaklar için ilk turda kullanılan seçmen adresleri geçerli olacak.

En çok Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 13 konsolosluk bölgesinde saat 8.00 ile 23.00 arasında sandığa gidilebilecek.

Diğer 4 seçim merkezinde ise oy verme saatleri 9.00 ila 21.00 olacak.

29 Mayıs 2005 tarihinden önce doğmuş olanlar, yani ilk turdan sonra 18 yaşını dolduranlar, ikinci turda Oy kullanabilecek.

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TÜM OYLAR 28 MAYIS'TA SAYILACAK

Bu seçmenlerin Yüksek seçim Kurulu'nun resmi internet sitesinden yurt dışı seçmen kütüğündeki kaydını kontrol etmesi gerekiyor.

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Kaydı bulunmayan seçmenin konsolosluk bölgesine giderek Yurt dışı seçmen kütüğüne kaydını yaptırması şart.

Yurt dışındaki oyların Türkiye'ye getirilmesi ise birinci turdaki süreçle benzer olacak.

Diplomatik kurye beraberinde Türkiye'ye getirilecek oylar, 28 Mayıs tarihinde Türkiye'de sandıkların kapanmasının ardından diğer oylarla birlikte sayılacak.