İkinci şifre de yanlış

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Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi yüksek getirili fon vaadiyle dolandıran Seçil Erzan 11 Nisan 2023 günü tutuklandığında, telefon ve simkartlarına da el konulmuştu. Telefon ve simkartlarla ilgili çeşitli tarihlerde hazırlanan bilirkişi raporları da dava dosyasına girdi. Seçil Erzan’dan ele geçirilen bir simkartta inceleme yapılırken, ikincisinin şifresini yanlış verdiği için inceleme yapılamamıştı.

Seçil Erzan’ı yargılayan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi avukatı aracılığıyla Seçil Erzan’dan ikinci simkartın şifresini istedi. Seçil Erzan şifreyi ikinci kez verdi ancak bu şifre de yanlış çıktı. Mahkeme dosyasına yeni giren 200 sayfalık bilirkişi raporunda, Sanığın daha önce belirttiği “2501” ve “9999” şifreleri sim kartta denenmiş, sim kartın açılmadığı görülmüş, PIN kodu bilinmediğinden ve adli bilişim programı UFED 4PC ile PIN kodu geçilemediğinden içeriğine ulaşılamamıştır” denildi.

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TELEFON DEĞİŞTİRDİLER

Raporda davanın sanıklarından Atilla Yörük ve Ali Yörük’ün Seçil Erzan gözaltına alındıktan 2 gün sonra 9 Nisan 2023’de yeni telefon kullanmaya başladıkları belirtildi. Atilla ve Ali Yörük’ün telefonlarına yüklü uygulamalar incelendiğinde WhatsApp uygulamasının ve diğerlerinin 9 Nisan 2023’den itibaren yüklendiği, arama kayıtlarının 9 Nisan 2023’den itibaren olduğu belirtildi.