İkinci parti yeni aşılar ne zaman gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni aşılarla ilgili açıklama

Corona virüs aşılarında son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni aşıların Türkiye'ye geleceği tarihle ilgili " Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ikinci part aşılarla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Koca da, " İki hafta içinde Çin’den yeni bir parti gelecek. Üç parçada ve kısa süre içinde 10 milyon aşı gelmiş olacak." ifadesini kullanmıştı.

YENİ AŞILAR NE ZAMAN GELECEK?

Arkadaşlar önce aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa yani onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubu, huzurevlerinde vesaire kalanlarına yönelik aşılarımız devam edecek. Aşı süreci devam edecek.

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti yönetimiyle, aşı planlamasına ilişkin ayrıntıları paylaşmıştı. Koca, şunları söylemişti: “Aşılarla ilgili sözleşmelerimiz tamam. Bu konuda hiç sıkıntı yok. 50 milyon doz aşımız gelecek. Daha sonra da yerli aşı devreye girecek. Herkese yetecek aşı var. İki hafta içinde Çin’den yeni bir parti gelecek. Üç parçada ve kısa süre içinde 10 milyon aşı gelmiş olacak. Kısa süre içinde Alman aşısı da devreye girecek. Aşılama sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış olacağız.”

Yapılan değerlendirmelerde, daha önce gelen ve yapılmaya başlanan 3 milyon aşıyla birlikte toplam 10 milyon Çin aşısının kısa sürede devreye gireceği, hazırlıkların bitirilip aşıların yapılmaya başlamasının bir aylık sürede tamamlanacağı dile getirildi. Sağlık Bakanlığı’nın, BioNTech’le ilk etapta gelecek 500 bin aşının dışında da bağlantılar yaptığı belirtildi. Ancak bakanlık, toplamda 50 milyon hedeflediği ithal aşılardan sonra, yerli aşıları devreye sokacak. Bundan sonra yapılması gereken tekrar aşılarda, yerli üretimin kullanılması planlanıyor.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sonra aşıyı ilk yaptıran kişiler arasında bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da, “Ocak ayı içinde ve şubat başında Türkiye’ye toplamda 30 ila 50 milyon doz aşı gelecek. İlk etapta 7 milyon doz gelecek ve 10 milyon doza tamamlanacak. Aşıların gelişi şubat sonuna kadar devam edecek” demişti.