Ä°kinci el oto pazarÄ±nda bayram Ã¶ncesi hareketlilik

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Rami AÃ§Ä±k Oto PazarÄ±'nda da son dÃ¶nemde yaÅŸanan dÃ¶viz kuru hareketliliÄŸi, otomobil fiyatlarÄ±n yÃ¼kselmesine yol aÃ§tÄ±. Pazarda araÃ§ satanlar ikinci el otomobilinin yatÄ±rÄ±m aracÄ± olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti. FiyatlarÄ±n bayramdan sonra daha fazla artacaÄŸÄ± belirtildi.

â€œEV ALAMAYANLAR Ä°KÄ°NCÄ° EL OTOMOBÄ°L ALIYOR"

Pazarda otomobil satan ReÅŸat MelekoÄŸlu, bayramdan sonra fiyatlarÄ±n yÃ¼kselmeye devam edeceÄŸini ifade ederek, â€œSeÃ§imden sonra fiyatlar yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 15 arttÄ±. Zaten iki senedir fiyatlar artÄ±yor. 15 yÄ±llÄ±k bir esnaf olarak ÅŸunu sÃ¶yleyebilirim. Fiyatlar durmayacak Ã§Ã¼nkÃ¼ kur yÃ¼kseldiÄŸi zaman otomatikman ikinci ele yansÄ±yor. SÄ±fÄ±r otomobiller yÃ¼kseldikÃ§e ikinci el otomobiller de yÃ¼kseliyor. Eskiden insan ev alabiliyordu, bugÃ¼n ev alamayanlar otomatikman ikinci el otomobil alÄ±yor. 'AracÄ±m kapÄ±da olsun hem bineyim hem de fiyatÄ± yÃ¼kseliyor' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar.

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Para kazanÄ±yoruz ama sermayemiz eriyor. Her hafta fiyatlar yÃ¼kseliyor, etiketleri deÄŸiÅŸtiriyoruz. SattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerine koyamÄ±yoruz, eskiden otomobil satarken mutlu olurduk ÅŸimdi mÃ¼ÅŸteri geldiÄŸi zaman satalÄ±m mÄ± satmayalÄ±m mÄ± diye tedirgin oluyoruz. Bayramdan sonra fiyatlar yÃ¼kselmeye devam edecek. BugÃ¼n 500 bin liradan aÅŸaÄŸÄ± binecek otomobil kalmadÄ±, bence bir yasa Ã§Ä±kmasÄ± lazÄ±m. Bir dÃ¼zenleme yapÄ±lmalÄ±. Ramazan BayramÄ±'nda sattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 1 milyon 100 bin liraya sattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z otomobil ÅŸu an 1 milyon 300 bin lira civarÄ±na yÃ¼kseldi" diye konuÅŸtu.

â€œÅžOFÃ–RLÃœÄžÃœ OLMAYAN KÄ°ÅžÄ°LERE OTOMOBÄ°L SATIYORUM"

TaÅŸtan IÅŸÄ±k ise Ä°KÄ°NCÄ° EL OTOMOBÄ°L piyasasÄ±nÄ±n yatÄ±rÄ±m olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, â€œVatandaÅŸtan pek tepki yok, herkes alÄ±ÅŸtÄ±. VatandaÅŸ ikinci el otomobili yatÄ±rÄ±m olarak gÃ¶rÃ¼yor. HiÃ§ ÅŸofÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ olmayan kiÅŸilere otomobil satÄ±yorum. KapÄ±sÄ±nda otomobili olan bir otomobili olsun diye de alÄ±yor. Bence mantÄ±klÄ± deÄŸil, trafik etkileniyor. Dolar bu ÅŸekilde devam ederse artÄ±ÅŸ devam edecek. VatandaÅŸ almasÄ± satmasÄ± kolay diye bunu tercih ediyor. Otomobil Ã§ok kiÅŸi iÃ§in kolay yatÄ±rÄ±m. Åžimdi hemen almaya baÅŸlasÄ±nlar hiÃ§ beklemesinler. Fiyatlar yerinde durmayacak" dedi.

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â€œOTOMOBÄ°L ALAMAZSAM DOLAR ALACAÄžIM"

Otomobil almaya geldiÄŸini belirten Nurettin Biter, â€œOtomobil almaya geldim, geÃ§en hafta otomobilimi 310 bin liraya sattÄ±m. Ãœzerine 100 bin lira koyup alabilirsem alabileceÄŸim, alamazsam bayramÄ± arabasÄ±z geÃ§ireceÄŸim. PiÅŸman oluyorsun Ã§Ã¼nkÃ¼ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yerine koyamÄ±yorsun. Param daha bankada duruyor, otomobil alamazsam dolar alacaÄŸÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

â€œGEÃ‡EN HAFTAYA GÃ–RE BÄ°LE FÄ°YATLAR YÃœKSELMÄ°Åž"

Mecit SÃ¶zanlayan ise, â€œFiyatlara bakmaya geliyorum. Fiyatlar Ã§ok yÃ¼ksek, yÄ±lbaÅŸÄ±nda 300 bin lira olan otomobil 750 bin lira. Her hafta meraktan geliyorum, geÃ§en haftaya gÃ¶re bile fiyatlar yÃ¼kselmiÅŸ. Otomobil alamayacaÄŸÄ±z, torunlarÄ±ma bir otomobil almak istedim ama hayal oldu" diye konuÅŸtu.

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