İkinci doz başlıyor

ÇİN’den 30 Aralık 2020’de Türkiye’ye getirilen CoronaVac aşısına, 14 gün süren analizlerin ardından 13 Ocak’ta ‘acil kullanım onayı’ verildi. Toplamda 50 milyon doz sipariş edilen aşıdan bugüne dek 13 milyon doz aşı ülkeye giriş yapabildi. İlk etapta Türkiye’ye getirilen ve test süreci sona eren 3 milyon doz aşının yapılmasının birkaç günde tamamlanması öngörülüyor. Türkiye’ye 25 Ocak’ta da 10 milyon dozluk aşının ikinci sevkıyatının ilk bölümünü kapsayan 6.5 milyon doz aşı getirilmişti. İkinci parti aşıların analizleri peyderpey tamamlanırken ikinci doz aşılama da başlıyor. Aşılama belirlenen takvime göre devam edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri yarın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 11 Şubat, sağlık personeli ise 11-12 şubat günü itibarıyla ikinci doz aşı yaptırabilecek. Kişilerin takvimine göre aşılama birkaç gün sonraya da alınabilecek.

ANALİZLERDE ÇOK TİTİZİZ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın konuyla ilgili olarak Hürriyet’e “Türkiye aşı analizlerinde çok titiz davranıyor. Çünkü hiçbir vatandaşında sıkıntı çıkmasını istemiyor. Testlerde sınırda bir şey çıkarsa, tekrarlanıyor. Gelen tüm aşılarla ilgili hatta Türkiye kendi ürettiği aşıda bile çok titiz. Bu kontroller rutin olarak yapılıyor. Şu ana kadar aşıda ciddi bir yan etki bildirilmedi. Aşı olsak dahi maske, mesafe ve temizlik kurallarına muhakkak uymalıyız” dedi.