İkinci astronotumuz Atasever 8 Haziran’da uzaya çıkacak

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dün astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile ‘Yeni Uzay Görevi ve Bilim Misyonu’ başlıklı basın toplantısı düzenledi. Bakan Kacır, Türk bilim tarihi açısından oldukça önemli süreçlerden geçtiklerini kaydederek, “Ortaya koyduğumuz ‘Türk Astronot ve Bilim Misyonu’ ile ülkemizin uzay yolculuğunda yeni bir sayfa açtık. Uzaydaki hak ve menfaatlerimizi daha güçlü bir şekilde koruyabilmek, küresel uzay yarışında önemli bir oyuncu olabilmek adına Milli Uzay Programı’mızı ilan ettik. Program kapsamında 10 hedef belirledik. Türkiye için artık uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir dönem başlamıştır. Sırada diğer astronotumuz Tuva Cihangir Atasever’in yörünge altı araştırma uçuşu bulunuyor” diye konuştu. Kacır, özetle şunları söyledi:

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7 DENEY YAPACAK

“Yaklaşık 1.5 saatlik bir sürede gerçekleşmesi planlanan bu uçuşta; astronotumuzu taşıyacak ‘VSS Unity’ yörünge altı aracı, önce taşıyıcı uçak aracılığıyla 45 bin feet’lik yüksekliğe erişecek. Ardından roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşacak. 3 dakikaya yakın sürecek bir serbest düşme fazının ardından, mikro yer çekimi ortamında biyolojik moleküllerden gen analizlerine, metabolizma değişimlerinden baskılayıcı hücrelere, insülin kaleminden radyasyon analizine kadar 7 deney icra etmek de mümkün olacak. Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever tarafından birbirinden farklı disiplinlerde gerçekleştirilecek olan deneylerin, bilim insanlarımızın yürüttükleri araştırmalara önemli kazanımlar getireceğinden şüphem yok.”