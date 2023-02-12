İki tekerlekli kahramanlar... Girilemeyen yollarda yardım kolisi taşıyorlar

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Arka çanta, arka koltuk ve ön bölümünde 150 kilo yük taşıma kapasitesine sahip büyük çantalı motosikletlerle deprem bölgesinde adeta cirit atan 805 genç büyük bir eksiği kapatmanın, halka yardım etmenin haklı gururunu yaşıyor. Türkiye Motosiklet Platformu, Motorize Afet Timi, Motosikletli Kuryeler Federasyonu ve kurye dernekleri el ele çalışıyor. Sabah içtikleri bir bardak sıcak çorbayla gün boyu ihtiyaç bölgelerine koli koli yardım malzemesi taşıyorlar.

ENGEL TANIMIYORLAR

Parçalanan asfaltlar, yıkılan viyadükler ve kış şartları yüzünden yardım araçlarının köylere gidemediğini gazeteden okur okumaz, “Bu iş bizim işimiz” diyerek İstanbul’da bir toplantı yapan Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri yola çıkma kararı almış. Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy’un, aynı zamanda bir motosiklet sevdalısı olan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan randevu talep ederek destek istemesiyle iş resmiyet kazanmış. İstanbul ve çevresinde o gün başlayan kar fırtınası yüzünden yola çıkamayan motorize tim, 2 TIR kiralayarak ilk etapta sığdırabildikleri 80 motoru yükleyip yola çıkmış.

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‘HER DELİĞE GİRİYORUZ’

Şu an bölgede 155’i İskenderun ve çevresine, 650’si Hatay ve çevresine olmak üzere 805 Motosiklet görev yapıyor. Bölgedeki ekibin lideri olan Tolga Midilli, şu bilgileri veriyor: “Kullandığımız bu motorlar hem çok hafif hem de çok dengeli olduğu için girilmez görülen yerlere giriyor, gerekirse bina enkazlarının tepesine kadar bile tırmanabiliyoruz. Bir günde ekiplerimiz İskenderun ve çevresindeki Asarcık, Kavaklıoluk, Bitişik, Sarıseki, Orhangazi, Güzelköy, Aşkarbeyli, Düğünyurdu, Çırtıman Azganlık, Karayılan, Sarımazı, Yılanlı ve Delibekirli’ye giden 500 ayrı çıkış yaptı. Şimdilik harcadığımız yakıtı derneğimizin kasasındaki paradan karşılıyoruz ama inanıyoruz ki kısa süre içinde bu konuda destek alacağız.”