Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var... Otomobilini bırakıp kaçmış

#İstanbul#Arnavutköy#Engin Demirhan
İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var... Otomobilini bırakıp kaçmış

İstanbul Arnavutköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden biri, otomobilini kaza yerinde bırakarak kaçtı. Sürücü Engin Demirhan, "Araçtan çıktım geldim, diğer araçta bebek ya da çocuk vardır diye ama araç boştu. Bize çarpan aracın sürücüsü kaçmış sanırım" dedi.

Haberin Devamı

Kaza, saat 21.30'da Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydan geldi. Engin Demirhan idaresindeki 34 GM 427 plakalı otomobil, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeyken 30 Ağustos Caddesi'nden gelen 34 MN 4573 plakalı otomobille çarpıştı. Engin Demirhan'ın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle ormanlık alana savruldu. Otomobildeki 5 kişi kendi çabalarıyla otomobilden çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların da yardıma koştuğu yaralılar için sağlık ekiplerine haber verildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, aynı araçta bulunan yaralı Doğan Demirci, Yunus Karaaslan, Mehmet Gebeş ve Zekeriya Erol'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var... Otomobilini bırakıp kaçmış

Haberin Devamı

"BİZE ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ KAÇMIŞ"

Arkadaşları yaralı halde hastaneye kaldırılan sürücü Engin Demirhan, “Ben anayoldan çıkarken sol taraftan araç geldi. O an frene bile dokunma şansım olmadı. Vurunca takla attık. Araçtan çıktım geldim, diğer araçta bebek ya da çocuk vardır diye ama araç boştu. Bize çarpan aracın sürücüsü kaçmış sanırım" dedi.

Kaza sonrası yola savrulan cam parçaları, itfaiye ekipleri tarafından temizlenirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var... Otomobilini bırakıp kaçmış

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Arnavutköy#Engin Demirhan

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar