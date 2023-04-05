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İki katlı bina yerle bir oldu, bir tek asansör kulesi ayakta kaldı

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#Kahramanmaraş#Dulkadiroğlu#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 15:15

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremin yıktığı iki katlı binanın bitişiğindeki asansör kulesinin ayakta kalması dikkat çekti.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nde yıkılan iki katlı binanın bitişiğindeki asansör kulesinin ayakta kalması dikkat çeken bir görüntü oluşturdu. Depo ve garajda bulunan iki traktör, tarım aletleri ve tonlarca buğday ise enkazın altında kaldı. Daha çok yaz aylarında kullanılan iki katlı binada can kaybı ise yaşanmadı.

Ailesiyle birlikte konteynerde yaşadığını anlatan Mehmet Ongan, "Çiftlik gibi kullandığımız özel mülkiyetimizin içerisindeki bir yerdi burası. 4 evimiz vardı, bir kısmı yıkıldı, bir kısmı da ağır hasarlı. En acısı bir kardeşi, hanımı, iki de üniversite okuyan çocuğunu kaybettik. O hepsinden acı. Afettir oldu, yapacak bir şey yok. Enkaz ortada, hasar tespit gecikmeli de olsa geldi. Evsiz kaldık, konteyner ve çadırda yaşıyoruz" dedi.

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İki katlı bina yerle bir oldu, bir tek asansör kulesi ayakta kaldı

"DEPREM MAALESEF BEDELİ AĞIR ÖDETTİ BİZE"

Sonradan yaptıkları asansör kulesinin yıkılmadığını ifade eden Ongan, "Yıkılan yerde iki tane normal depo, 3 tane traktör, buğday, arpa, zirai aletler hepsi son teknoloji. Hepsi enkaz altında kaldı. Belki on metre yerin dibinde. Durum vahim. Yıkılmayan alan asansör. O da sabit kaldı. DEPREM maalesef bedeli ağır ödetti bize" diye konuştu.

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#Kahramanmaraş#Dulkadiroğlu#Deprem

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