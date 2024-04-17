×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İki kardeşe büyük sürpriz! Evlerinin bahçesinde buldular: Tam 22 tane

Güncelleme Tarihi:

#Antakya#Hatay#Sikke
İki kardeşe büyük sürpriz Evlerinin bahçesinde buldular: Tam 22 tane
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 09:26

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde evlerinin bahçesinde Bizans dönemine ait 22 sikke bulan İsmet ve Casim Kaya kardeşler, eserleri jandarmaya teslim etti.

Haberin Devamı

Antakya ilçesinde iki kardeş kendilerine ait arazide buldukları tarihi sikkeleri jandarmaya haber verdi. İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Saçaklı Mahallesi’nde bir vatandaşın kendi tapulu arazisinde Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 adet sikke bulduğunu beyan etmesi üzerine; Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verilerek şahsın bulmuş olduğu sikkeleri kendi rızası ile Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim etmesi sağlanmıştır.” ifadelerine yer verildi..

İki kardeşe büyük sürpriz Evlerinin bahçesinde buldular: Tam 22 tane

İki kardeşe büyük sürpriz Evlerinin bahçesinde buldular: Tam 22 tane

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antakya#Hatay#Sikke

BAKMADAN GEÇME!