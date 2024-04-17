İki kardeşe büyük sürpriz! Evlerinin bahçesinde buldular: Tam 22 tane

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Antakya ilçesinde iki kardeş kendilerine ait arazide buldukları tarihi sikkeleri jandarmaya haber verdi. İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Saçaklı Mahallesi’nde bir vatandaşın kendi tapulu arazisinde Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 adet sikke bulduğunu beyan etmesi üzerine; Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verilerek şahsın bulmuş olduğu sikkeleri kendi rızası ile Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim etmesi sağlanmıştır.” ifadelerine yer verildi..