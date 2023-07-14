İki kalfa, eczacı kadına tuzak kurup hayatını karartmıştı: Korkunç olayda rapor çıktı

Haberin Devamı

Ankara'da 20 Aralık 2020'de yaptığı trafik kazasında yaralanan ve 4 yaşındaki oğlu Ahmet Nazif Yıldız'ı da kaybeden eczacı Büşra Akdoğan, yanında çalışan kalfa Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine gizlice ilaç kattıklarını ve bu nedenle trafik kazası geçirdiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası eczacı kalfası Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.

KAZA YAPTI, ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

İddianamede; Süleyman Özçelik ile Muaz İslam Bozdoğan'ın usulsüz ilaç alım satımı yapıp, SGK'yı zarara uğratarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri, eczacıya gizlice ilaç vererek, kendileri üzerindeki denetim imkanını ortadan kaldırdıklarını ve bu sayede 1 milyon 700 bin lira haksız menfaat temin ettikleri belirtildi. Özçelik ve Bozdoğan'ın bu 2 suçun yanı sıra Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine kattıkları ilaç nedeniyle kaza yapmasına neden olarak, çocuğunun hayatını kaybetmesine neden oldukları için 'olası kastla çocuğu kasten öldürmek' suçunu da işledikleri kaydedildi.

Haberin Devamı

TAHLİYE EDİLMİŞLERDİ

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanıklardan Bozdağan, ilk duruşmada, Özçelik ise geçen hafta görülen ikinci duruşmada tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Sanıkların tutuksuz yargılamasının devam ettiği dava dosyasında bilirkişi raporu girdi. Raporda 'Tria' isimli eczane otomasyon programının kullanımına bakıldığında manuel girişe ve işleme uygun olduğu, geçmişe dönük işlemler yapılabildiği, fatura giriş tarihlerinin değiştirilebildiğinin görüldüğü belirtilerek, birçok usulsüzlük ve sahte fatura tespit edildiği kaydedildi. Raporda toplam zararın 4 milyon 53 bin 622 lira olduğu belirtilerek, "Eczanenin farklı metotlar (iskonto, sahte reçete, takas, stok düşümü, borç verme) ile zarar uğratıldığı eldeki tria programı verileri ışığında tespit edilmiştir" denildi.