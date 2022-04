İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

Hindistan’dan yaşayan Shaheen Khan ve eşi Sohail, mutlulukla ikiz bebeklerinin dünyaya gelmesini bekliyorlardı. 28 Mart’ta doğum gerçekleştiğinde ise hem çift hem de doktorları şaşkına döndü. Çünkü bebekler iki kafa, üç kol ve iki kalp ile doğan ‘yapışık ikizler’ idi.

İki kafa ve tek vücudun olduğu bu durum, ‘disefalik parapagus’ olarak adlandırılıyor ve genellikle ölü doğumla sonuçlanıyor. Canlı doğum olsa bile bebekler 24 saat içinde hayatını kaybediyor.

İşte doktorları şaşkına uğratan kısım da tam olarak burada başlıyor. İkizler canlı olarak dünyaya geldi ve hâlâ hayattalar.

