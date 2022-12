İki kadın iki feryat: Korkuyoruz

Haberin Devamı

İstanbul Başakşehir’de yaşayan Özlem A. (42), uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle terk edip boşanmak istediği eşi Kenan A.’nın (42) 18 Aralık gecesi evine geldiğini, kapıyı açmadığı için mesajla kendisini tehdit ettiğini daha sonra da kapı kilidini tornavidayla kırıp içeri girdiğini anlattı. Kenan A.’nın, silahla içeri girdiğini, boğazını sıkarak kendisine zarar verdiğini söyledi. Komşuların ve annesinin araya girdiğini ifade eden Özlem A., ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin eşini gözaltına aldığını, bir ay uzaklaştırma kararıyla serbest bırakıldığını söyledi. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Özlem A., darp raporu aldığını belirtti. Kenan A. önceki gün uzaklaştırma kararına uymayarak tekrar eve girdi. Gözaltına alınan Kenan A., yine serbest bırakıldı.

‘BOĞAZIMA YAPIŞTI’

Özlem A., yaşadıklarını şöyle anlattı: “Beni ve oğlumu öldürmekle tehdit etti, ‘Ben gidersem tek gitmem, beni boşadığın gün öldürürüm, bu evlilik mezara kadar’ dedi. Daha sonra, üst katımda oturan ağabeyimin evine girmiş. Beni de konuşmak için oraya çağırdı. Defalarca aradı, açmadım. Kapıya geldi, kapının kilidini kırdı. İçeri girer girmez boğazıma yapıştı. Elinde silah vardı. Komşular etkisiz hale getirdi. Sırtım, ayağım ve boğazım çok kötü durumdaydı. Uzaklaştırma kararında oğluyla görüşebileceği yazıyor. Ben oğlumu korumak için bu zamana kadar dayanmıştım. İnanır mısınız gece ‘çıt’ sesinden korkar oldum. Acaba silahla mı gelecek? Çocuğumu kaçıracak mı diye yaşıyorum. Gece 3 saat bile uyuyamıyorum. Perişan bir haldeyim. Dışarı çıkamıyorum.”

‘BIÇAK ÇEKİP TEHDİT ETTİ’

Bolu’da Şevval Çıkış (19) 22 Eylül’de pastanede tanıştığı Murat Çıkış (36) ile ailesinden habersiz, kaçarak evlendi. Ancak iddiaya göre evlilikten kısa süre sonra şiddet olayları başladı. Şevval Çıkış, darp edildiği ve kötü muamele gördüğü gerekçesiyle 7 kez babasının evine geldi. Geçen pazar da eşi tarafından darp edilen ve ölüm tehditleri alan Şevval Çıkış, polise başvurdu. Eşi hakkında 10 günlük geçici uzaklaştırma kararı aldıran genç kadın, daha sonra babasının evine sığındı.

‘SENİ ÖLDÜRECEĞİM’

Can güvenliği olmadığını ve ölüm tehditleri aldığını söyleyen Şevval Çıkış, “En son pazar gecesi bıçak çekip tehdit edip hakaret etti. Üstümü başımı kesip, ‘Seni öldüreceğim’ dedi. Neredeyse bıçaklayacaktı. Can güvenliğim yok. Şikâyetçi oldum. Korkuyorum, her yerde karşıma çıkabilir. Dışarıya çıkamıyorum artık. Psikolojim bozuldu” diye konuştu.

Baba Ali Çalışkan ise “Kızımın başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Ben işe gidiyorum, aklım kızımda kalıyor. Adam elini kolunu sallayarak geziyor. Kızım kaçarak evlendikten sonra 7 kez buraya geri geldi. Ben evladımı sokağa mı atacağım? Adalete güveniyorum. Eşimi de tehdit ediyor” dedi.