İki ilde operasyon... ‘Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi! 9 milyon TL’lik mal varlığına el kondu

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci el araç alışverişi yaparken dolandırılan mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlattı. Çalışmada, şüphelilerin Diyarbakır ve İstanbul’da ‘Sazan sarmalı’ yöntemiyle otomobil dolandırıcılığı yaptığını tespit etti. Polis, şebekenin ikinci el araç ilanı veren kişiyi arayıp, araç satın almak istediğini söyleyerek görüşmek istediğini, aynı ilan ile aracı satılık olarak internete vererek farklı alıcıyla uygun fiyata anlaşıp görüştüğünü ortaya çıkardı. Şebekenin, aynı zamanda alıcı ile satıcıyı görüştürüp notere geleceğini, parayı da kendi hesabına atmasını söylediği belirlendi. Polis, kimliklerini belirlediği şüphelileri düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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9 MİLYON 200 BİN TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Polis, şebeke üyelerinin hesaplarında inceleme yaptı. Polis, tapu, sigorta kayıtları, banka hesap hareketleri, şirket varlıkları, şans oyunları gelirleri, kara, hava ve deniz taşıtları ile kripto para varlıklarını araştırdı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen 2 daire, 1 iş yeri, 1 depo, 2 araç olmak üzere toplam 9 milyon 200 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmazına el kondu.

Öte yandan polis, şebekenin elde ettiği paraları dövize çevirirken görüntülerini de tespit etti. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda bulunan ruhsatsız tabancalar ve telefonlara da el konuldu.