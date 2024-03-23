×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İki ilde operasyon... ‘Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi! 9 milyon TL’lik mal varlığına el kondu

Güncelleme Tarihi:

#Sazan Sarmalı#Operasyon#Dolandırıcılık
İki ilde operasyon... ‘Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi 9 milyon TL’lik mal varlığına el kondu
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 09:35

Diyarbakır ve İstanbul’da ikinci el araç almak ya da satmak isteyen kişileri ‘Sazan sarmalı’ yöntemiyle dolandıran şebekeye yönelik polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait yaklaşık 9 milyon 200 bin TL değerindeki ev, depo ve otomobillere el konuldu.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci el araç alışverişi yaparken dolandırılan mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlattı. Çalışmada, şüphelilerin Diyarbakır ve İstanbul’da ‘Sazan sarmalı’ yöntemiyle otomobil dolandırıcılığı yaptığını tespit etti. Polis, şebekenin ikinci el araç ilanı veren kişiyi arayıp, araç satın almak istediğini söyleyerek görüşmek istediğini, aynı ilan ile aracı satılık olarak internete vererek farklı alıcıyla uygun fiyata anlaşıp görüştüğünü ortaya çıkardı. Şebekenin, aynı zamanda alıcı ile satıcıyı görüştürüp notere geleceğini, parayı da kendi hesabına atmasını söylediği belirlendi. Polis, kimliklerini belirlediği şüphelileri düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

9 MİLYON 200 BİN TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Polis, şebeke üyelerinin hesaplarında inceleme yaptı. Polis, tapu, sigorta kayıtları, banka hesap hareketleri, şirket varlıkları, şans oyunları gelirleri, kara, hava ve deniz taşıtları ile kripto para varlıklarını araştırdı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen 2 daire, 1 iş yeri, 1 depo, 2 araç olmak üzere toplam 9 milyon 200 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmazına el kondu.

Öte yandan polis, şebekenin elde ettiği paraları dövize çevirirken görüntülerini de tespit etti. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda bulunan ruhsatsız tabancalar ve telefonlara da el konuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sazan Sarmalı#Operasyon#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!