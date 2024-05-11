İki haftada ikinci görüşme

Haberin Devamı

İki liderin iki haftada ikinci yüz yüze görüşmesinde; iç ve dış gelişmelerin yanı sıra yeni anayasa süreci, siyasette normalleşme ile dış politikadaki gelişmelerin gündeme geldiği öğrenildi.

SÜRPRİZ OLARAK YORUMLANDI

Siyasette ‘normalleşme’ adımlarıyla birlikte son günlerde liderler arasından görüşme trafiği hız kazandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 gün arayla hem Erdoğan hem de Bahçeli ile görüşmüştü. Dün de Beştepe’de kritik bir zirve yapıldı. 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası ilk kez 29 Nisan’da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli dün de Beştepe’de bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, siyasetteki normalleşme süreci, Meclis çalışmaları, yeni anayasa süreci, ekonomik gelişmeler ile dış politikadaki sıcak başlıkların değerlendirdiği aktarıldı. Dünkü buluşma kulislerde “sürpriz görüşme” olarak yorumlandı.

Haberin Devamı

YENİ ANAYASA SÜRECİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun partisinin grup toplantısında yeni anayasaya kapısını kapatması, Özel’in her iki liderle yaptığı görüşmede yeni anayasaya sıcak bakmadığını ortaya koymasının ardından ikili arasında bu konunun ele alındığı ifade ediliyor.

EN SON 29 NİSAN’DA

Erdoğan ve Bahçeli son olarak 29 Nisan günü Bahçeli’nin konutunda bir araya gelmişti. Yerel seçim sonrası gerçekleşen bu ilk görüşme 45 dakika sürmüştü.