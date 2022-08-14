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İki gündür aranan Oğuz Kaan Caner falezlerde ölü bulundu

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#Antalya#Muratpaşa#Falez
İki gündür aranan Oğuz Kaan Caner falezlerde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 12:59

Antalya'da 2 gündür kayıp olarak aranan Oğuz Kaan Caner (22), cep telefon sinyalinin en son alındığı falezler civarında yapılan incelemede ölü bulundu. Ceset, falezlerden sedye ve halatla çıkarılabildi.

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Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi, Konyaaltı Caddesi üzerindeki varyantta meydana geldi. 2 gün önce evinden çıkan Oğuz Kaan Caner'den haber alamayan ailesi, çocukları hakkında kayıp ihbarında bulundu.

Polis ve AFAD ekipleri, baz istasyonundan gelen sinyal neticesinde Konyaaltı Sahili arkasındaki ormanda aramalarda bulundu, ancak sonuca ulaşamadı. Sabah saatlerinde deniz polisi önce denizde arama yaptı. Bir sonuca ulaşılamayınca bu kez varyant bölgesindeki falezlerde polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından dronla inceleme yaptı. Caner'in cansız bedeni falezlerin dibinde bulundu. Cesedin bulunduğu yere inmek için isteyen ekipler büyük zorluk yaşadı.

Yapılan incelemenin ardından Caner'in cesedi sedye ve halatla yukarı çıkarıldı. Bu sırada çevredeki bazı kişiler cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı. Caner'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp morguna götürülürken, polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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#Antalya#Muratpaşa#Falez

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