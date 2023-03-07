İki görev bir arada... Hukukçular formülü tartışıyor

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İYİ Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Feridun Bahşi, Hürriyet’e, belediye başkanları yönünden “İkinci görev yasağı” olmadığını belirterek, “Ne belediye yasasında ne de Anayasa’da büyükşehir belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları noktasında bir engel yok. Zaten cumhurbaşkanı adayımızın da siyasi görevlerinden çekileceğini açıklamıştık. Bu noktada anayasanın 127. maddesi de hiçbir şekilde engel olmaz. Benim görüşüme göre belediye kanununda değişiklik yapılmasına bile gerek yok” dedi.



Karşıt görüştekilere göre ise formül anayasaya aykırı. Karşıt görüştekilerin değerlendirmeleri özetle şöyle:



HUKUK DIŞI VE ABES



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum: Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez (m.127/5). Aynı kişinin hem cumhurbaşkanı yardımcısı hem belediye başkanı olması Anayasa’nın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar.



BÖYLE BİR MAKAM YOK



Cumhurbaşkanı Danışmanı, Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde güçlü, daha güçlü, cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir makam yoktur. Seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerinin başkalarının kullanması Anayasa’ya aykırıdır. Bu kadar cahillik ancak talimle mümkündür.



BİRLİKTE YÜRÜTÜLEMEZ



Prof. Devrim Güngör: İdari vesayete tabi olan bir belediyenin hem başkanlığı hem idareyi temsilen Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevleri aynı anda birlikte yürütülemez. Bu nedenle her iki görev aynı anda aynı kişide bağdaşmaz. Cumhurbaşkanı yardımcısı atandığı anda belediye başkanlığı sona erer. Aksi durum Anayasa'ya aykırılık oluşturur.



İKİNCİ GÖREV YASAĞI YOK



Yargıtay eski Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu: Belediye başkanları 657 sayılı Devlet Memurları Yasası anlamında memur değil. Anayasa ve yasalarda belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı yardımcılığına atanabilmelerini engelleyen açık bir hüküm yoktur. Ancak bu aynı zamanda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da atanabilecekleri anlamına gelmez. İstifa etmeden bir atama, Anayasa’nın 127. maddesine aykırıdır.



Bu iki görevin birlikte yürütülebileceğine yönelik çıkarılabilecek bir yasal düzenleme veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilir. Bu tabloda bir yandan Cumhurbaşkanı yardımcılığına yapılan atama iptal edileceği gibi, öte yandan belediye başkanlığı da düşürülecektir.