Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
TBMM Başkanı Şentop: 2022 Haziranına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazımTBMM Başkanı Şentop: 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım#TBMM
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazından geçtiRus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti#Çanakkele
Litvanyada Sansür paniği: Telefonlarınızı çöpe atınLitvanya'da 'Sansür' paniği: Telefonlarınızı çöpe atın#Xiaomi Mi 10T
Ceyda Ateşİn kızı Talia gülme krizine girdiCeyda Ateş'İn kızı Talia gülme krizine girdi#Ceyda Ateş
Son dakika... Tüketici güveni açıklandıSon dakika... Tüketici güveni açıklandı#TÜİK
Yıldız Tilbenin sağlık durumu nasıl İlk açıklama geldiYıldız Tilbe'nin sağlık durumu nasıl? İlk açıklama geldi!#Yıldız Tilbe
Küresel piyasalarda gözler Fede çevrildiKüresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi#Küresel Piyasalar
Tunusta 5 siyasi parti Saidin kararlarına karşı çıkıyorTunus'ta 5 siyasi parti Said'in kararlarına karşı çıkıyor#Tunus
Son Dakika: Watford - Stoke City maçında Ozan Tufan damgasıSon Dakika: Watford - Stoke City maçında Ozan Tufan damgası!#Ozan Tufan
Galatasarayda Kayseri deplasmanına 7 isim götürülmedi Bu maça iddaa oynayanların %51i...Galatasaray'da Kayseri deplasmanına 7 isim götürülmedi! Bu maça iddaa oynayanların %51'i...#Misli.Com
HABERLERGündem Haberleri

İki bin yıldır gizemini koruyor! Kraliçelerin mezarlarına ulaşıldı

#Adıyaman#Kommagene Krallığı#Adıyaman Valisi
İki bin yıldır gizemini koruyor Kraliçelerin mezarlarına ulaşıldı

Adıyaman'da Kommagene Krallığı'ndan kalan ve 2 bin yıldır gizemini koruyan Karakuş Tümülüsü'nde elektromanyetik dalgalarla yapılan çalışmalar sonucu Kral 2'nci Mithridates'in annesi İsias, kız kardeşi Antiokhis ile Antiokhis'in kızı Aka için yaptırdığı ve 'Kraliçeler Mezarlığı' olarak adlandırılan anıt mezarlar tespit edildi.

Haberin Devamı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN (DHA) -  Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle elektromanyetik dalgalarla yapılan çalışmalarda Karakuş Tümülüsü’nde anıt mezarlara ulaşıldığını açıkladı.

Çuhadar, 'Kraliçeler Mezarlığı' diye bilinen anıt mezarların bulunduğunu belirtip, şunları kaydetti:
"Kommagene Kralı II. Mithritades tarafından annesi İsias, kız kardeşi Antiokhis ve Antiokhis'in kızı Aka için yaptırılan ve bir nevi kraliçeler mezarlığı olarak adlandırılan tarihi Karakuş Tümülüsü, 2 bin yıldır gizemini korumaktadır. Buradaki tarihi sırları çözmek ve mezarlara ulaşmak için Valilik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alarak tarihi tümülüste çalışmalara başladık. Yapılan çalışmalar sonucunda Karakuş Tümülüsü'ndeki kültürel varlıkların yerlerinin tespit edilmesi amacıyla jeofizik yöntemlerden biri olan jeoradar yöntemi kullanılarak yapılan çalışmalar sonucunda iki boyutlu yer altı görüntüleri elde edilmiştir.

İki bin yıldır gizemini koruyor Kraliçelerin mezarlarına ulaşıldı

Haberin Devamı

Araştırma alanında, ölçü konumlandırmasına bağlı olarak vaziyet planında da gösterilen ayrı lokasyonda jeoradar ölçümleri yapılmıştır. Kommagene Krallığı'nın Kraliçeler Mezarlığı olarak adlandırılan 2 bin yıllık tarihi Karakuş Tümülüsü'nde jeoradar ve jeofizik çalışmaları tamamlanmış olup, gelen raporlar doğrultusundan Karakuş Tümülüsü'nde arkeolojik yapı kalıntılarına ulaşılmıştır. 2022 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınacak kazı ve sondaj izinlerinin sonucunda tümülüste kazı çalışmalarına başlanması hedeflenmektedir."

İki bin yıldır gizemini koruyor Kraliçelerin mezarlarına ulaşıldı

İlgili Haberler:

Temelli'nin sözleri siyaseti karıştırdı!BM'de koronavirüs şoku! Bakanın testi pozitifAlarm verildi! Peş peşe uyarılar... 100 kg üzeri..

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adıyaman#Kommagene Krallığı#Adıyaman Valisi