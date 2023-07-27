II. Abdülhamid'in petrol haritası gerçek çıktı... Doç. Dr. Öykü Bilgin: Haritada 65 nokta belirlenmiş

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Şırnak, Türkiye'nin en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor. Kısa süre önce Gabar'da ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler Bestler Dereler, Feraşin, Kato ve bölgede başka noktalara çekildi.

Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda ve Feraşin bölgesinde aramalar devam ederken, Bestler Dereler bölgesinde de sismik çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

1889 ile 1901 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü padişahı II. Abdülhamid tarafından başlatılan petrol aramasında Şırnak bölgesinin de içinde olduğu 65 petrol noktası haritası oluşturuldu. Bugün TPAO’nun arama yaptığı bölgeler de haritada gösteriliyor.

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"HARİTADA 65 NOKTA BELİRLENMİŞ"

II. Abdülhamid’in hazırladığı petrol haritası ile ilgili bilgi veren Şırnak Üniversitesi Maden Mühendisi Doç. Dr. Öykü Bilgin, “Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü padişahı II. Abdülhamid tarafından o zamanlar 1889 yılında Akdeniz’de petrol gazı bulunduğu tespit edildikten sonra, II. Abdülhamid tekrar yeni çalışmalar başlatmış ve bu çalışmalar da yabancı ve Türk mühendisler görev almıştır. Bu çalışmalar sonucunda da bir harita oluşturulmuştur. Haritada 65 nokta belirlenmiş, bu noktalarında birçoğu Irak bölgesine ait. Ancak, Irak’la birlikte Türkiye sınırında itibaren Cizre, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Bitlis ve Hakkari çevresinde de petrol rezervinin olduğu belirtilmektedir” dedi.

"Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bizim ülkemizde bu rezervler ile ilgili çalışmaları halen yapmaktadır" diyen Bilgin, “Şırnak Bölgesi, Cudi-Gabar Dağı’nda çıkan petrolümüz, 41API gravitesinde ve yüksek kaliteli bir petroldür. Dünyada çıkarılan petroller 27 ile 35 API gravite değerindedir. Bu göz önüne alındığında iyi ve yüksek kaliteli bir petrol olduğunu görebiliyoruz. Cudi-Gabar Dağı’nda çıkarılan petrolümüz, 2 bin 600 metre ile 2 bin 700 metre sondajlarında çıkarılmıştır. Şırnak’ın pek çok çevresinde ve bu bölgede pek çok petrol rezervlerinin olabileceğini düşünüyorum. Bu rezervlerin de derin bir sondajlar ile tespit edilebileceği kanısındayım" diye konuştu.

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Sık ve derin sondajlarla bunların daha da fazla çıkacağını değerlendiren Bilgin, "Şu anda orada 1 milyar varil rezerv olduğu tespit edilmiş, bunun son açıklamalara göre 100 bin varil günlük üretim yapılması planlanmakta. Eğer 100 bin varil üretim yapılırsa Türkiye’nin tüketim olarak düşünüldüğünde yaklaşık 800 bin ile 1 milyon varil tüketim yaptığı bilinmektedir. Tüketilen petrolün yaklaşık 80 bin varilini Türkiye üretmektedir. Şırnak’taki petrol ile birlikte de bu oran yüzden 10’dan yüzde 20-25’lere çıkacaktır. Bunun katma değerini düşünürsek eğer, 8 milyon dolar civarında bir günlük getirisi ülkemize ekonomisine gelecektir” şeklinde konuştu.