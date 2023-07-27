Dünya bu sözlerle çalkalanıyor... ABD Kongresi'nde UFO itirafı! Emekli asker gizli programı açıkladı

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Dünya ABD Kongre'sindeki UFO oturumu ve burada ortaya atılan iddialar ile çalkalanıyor.

ABD ordusunda görev almış 3 istihbarat yetkilisi Kongre oturumunda tanık olarak ifade verdi.

ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch'un ifadesi tabiri caizse oturuma damgasını vurdu.

Grusch, ABD'nin tanımlanamayan nesneleri kapsayan bir enkaz toplama programı olduğunu ve bu programın onlarca yıldır hayatta olduğunu açıkladı.

Emekli ABD Hava Kuvvetleri Binbaşı David Grusch (solda), UFO'larla ilgili Kongre Gözetim ve Hesap Verebilirlik alt komitesi oturumunda ifade veriyor... (Fotoğraf: AP)

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ABD'nin elinde 'tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğunu' iddia eden Grusch açıklamasında ABD'nin tersine mühendislik faaliyetlerinde bulunduğu bilgisine de yer verdi.

Grusch, istihbarat topluluğunun UFO görev gücündeyken, ABD hükümeti içinde UFO'larla ilgili onaylanmamış teknolojik araştırmalardan sorumlu gizli programların farkına vardığını iddia etti.

Bu programa erişim izni aldığını belirten Grusch, söz konusu araçlardan birinden 'insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri' çıktığını açıkladı.

'Unidentified Flying Object'in (tanımlanamayan uçan nesne) kısaltması olan UFO, bilimsel bir açıklama getirilemeyen objeler için kullanılıyor. ABD hükümeti ise UFO'lar yerine resmi olarak Unidentified Aerial Phenomena'nın (Tanımlanamayan Hava Fenomeni) kısaltılması olan UAP'ı kullanıyor.

PENTAGON'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Grusch'un ifadesi kısa sürede dünyanın bir numaralı gündemi haline gelirken Pentagon'dan da bir açıklama geldi.

AP'de yer alan habere göre, Pentagon söz konusu iddiaları yalanladı.

Tanıklara görev sürelerinde karşılaştıkları anormal olayların sorulması üzerine ABD Donanması'nda pilot olarak görev yapmış olan Ryan Graves söz aldı.

Graves UAP'lerin sayısının arttığına dikkat çekti ve bunun acil bir sorun olduğunun altını çizdi.

ABD ordusu 2020 yılında ABD'li pilotlarca gözlemlenen tanımlanamayan cisimlere ilişkin görüntülerin gizliliğini kaldırmıştı.

Graves gördüğü nesneyi 'şeffaf bir küre içinde koyu gri ya da siyah küpe' şeklinde betimledi.

Graves, 'Askeri hava mürettebatı ve ticari pilotlar bu olaylara sıklıkla tanık oluyor' dedi.

Üçüncü tanık eski donanma komutanı David Fravor ise 2004 yışında Kaliforniya'da başka bir pilot ile beraber denizin üzerinde süzülen oval şekilli bir nesne gördüğünü söyledi.

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Fravor söz konusu nesnenin çok hızlı hareket ettiğini ve gözden kaybolduğunu belirtti ve sadece 1 dakika sonra oldukça uzak bir yerde yerde yeniden ortaya çıktığını belirtti.

NASA'nın basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Panel başkanı David Spergel 'Ne öğrendiğimizi bir satırda özetlemem gerekirse daha yüksek kaliteli veriye ihtiyacımız olduğunu öğrendik diyebilirim' demişti... (Fotoğraf: NASA)

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), geçtiğimiz aylarda tarihinde ilk kez UFO ve UAP'lar ile ilgili halka açık basın toplantısı düzenlemişti.

Toplantıda, ABD Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene İHA tarafından kaydedilen ve binaların üzerinde hızla hareket eden metalik bir küreyi gösteren bir görüntü paylaşılarak, nesnenin henüz ne olduğunun tespit edilemediği belirtildi.

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ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) 2021'de UFO'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgesi indirilebilir bir formatta erişime açıldığını duyurmuştu.