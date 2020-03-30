İhya Ne Demek? İhya Nedir? İhya Tdk Kelime Anlamı

Arapça kökenli bir kelime olarak Türkiye'de yer alan ihya kelimesi, halk dilinde yaygın olarak değerlendirilen bir sözcüktür. Genelde tek başına kullanılmaz. Daha çok ihya etmek veya ihya olmak şeklinde cümlede yer alır.

İhya Ne Demek?

İhya kelimesi pek çok farklı anlam üzerinden değerlendirilebilmektedir. Özellikle ‘yeniden canlandırma ve diriltme ile beraber, ‘umut ve yeni bir güç’ gibi anlamlar üzerinden öne çıkıyor. Buna bir örnek vermek gerekirse;

‘’Eskisinden daha çok gelsinler, söylesinler, önlerine dökül, ağızlarını ara, bana gel, ne söylediklerini haber ver, ihya olursun be Tevfik!’’ H.E. Adıvar

İhya Nedir?

İhya kelimesini değişik anlamları üzerinden tabir etmek ve açıklamak mümkündür.

- Yeniden canlandırma, diriltme,

- Çok iyi duruma getirme, güçlendirme ve geliştirme,

- Umut, Erinç verme ve yeni bir güç,

Bu gibianlamları üzerinden cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

İhya TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından ihya kelimesine bakıldığında ‘yeniden canlandırma, diriltme’ anlamını taşır. Bu anlam özellikle mecazi olarak duygular üzerinden kullanılır. Gündelik yaşam içerisinde ve yazılı metinlerde sıkça kullanılan kelimelerden biridir.