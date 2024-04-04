İhmal zincirinin izini sürdük

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Gayrettepe’deki ‘Masquerade’ gece kulübünde yaşanan facianın hemen ardından yaptığı açıklamada, 2 mülkiye başmüfettişinin konuyla ilgili çalışmalara başladığını açıklamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlatmış, görevlendirilen savcılar polis ve itfaiye ekipleriyle birlikte mekâna girerek incelemelerde bulunmuştu. Mülkiye müfettişleri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hem mekânın ruhsatını veren Beşiktaş Belediyesi hem de diğer tüm kurumlardan belge ve bilgiler talep etti.

RUHSATTAKİ BİLGİLER YANLIŞ

Soruşturma dosyasına giren evraklara göre, eğlence mekânının ilk ruhsatı 1987 yılında Beşiktaş Belediyesi tarafından diskotek olarak verilmiş-ti. Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak görünüyor. Binanın yöneticisi Şule Şakat’ın açıkladığı gibi, ruhsatta üst pasajın olduğu yer fuaye, giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak gösterilmişti. Oysa ki ruhsattaki bilgiler hatalıydı. Binanın giriş ve çıkışı arkadaki bir kapıdan sağlanıyordu. Eksi 2’nci katta ise hiçbir çıkış kapısı yoktu.

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SON İTFAİYE RAPORU 2006’DA

İşletmeyle ilgili son itfaiye raporu 2006 yılında alındı. Mekân sahipleri ruhsatlarını değiştirmek istiyorlardı. İBB İtfaiyesi’ne başvuruldu. İtfaiye ekipleri inceleme yaptıkları mekânda olumsuzluklar tespit etti. Mekân sahipleri bunun üzerine ruhsatı yenilemedi. Diskotek olarak görünen eski ruhsatla çalışmaya devam ettiler. 2018’de mekân sahipleri ruhsatı diskotekten çıkartıp eğlence mekânına çevirmek için Beşiktaş Belediyesi’ne müracaat etti. Ruhsat aynı yıl yenilendi. Ancak ortada bir gariplik vardı. Beşiktaş Belediyesi ruhsat yenilerken İBB İtfaiyesi’nden mutlaka istenmesi gereken itfaiye raporunu istememişti. Ruhsattaki bilgiler de eski ruhsattaki gibi düzenlenmişti. Mülkiye müfettişlerine gönderilen belgeler arasında, 2018 yılına ait bir itfaiye raporu da bulunamadı. O rapor alınsaydı, itfaiyeciler bir kez daha eksiklikleri tespit edecek, belki de bu facia yaşanmayacaktı.

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ÖLÜM KORİDORU GEÇİT VERMEDİ

YANGINDAN hemen sonra binada inceleme yapan ekipten bir görevlinin Hürriyet’e anlattıkları, 29 kişinin nasıl öldüğünü de açıklıyordu. Gece boyu yüksek sesli müzik yayını yapılan mekândan sesin dışarı çıkmasını engellemek için, çıkış koridoru dahil tüm duvarlar ses yalıtım malzemesiyle kaplıydı. Bunlar neredeyse benzinden bile hızlı yanan malzemelerdi. Üzerlerinin mutlaka yanmaz bir malzemeyle kapatılması gerekiyordu. Yangının olduğu gün, locaların yapımı sırasında kaynak makinesi kullanılmıştı. İlk iki kaynak işleminden sonra üçüncü locanın kaynak işleri yapılıyordu. Bu sırada kaynaktan çıkan alevler ses yalıtım malzemelerini tutuşturdu. İşçiler alevleri söndürmek için yangın söndürme tüpü sıktıysa da başarılı olamadı. Alevler hızla yayıldı.

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Bu koridor alev kapanı oldu - Duvardaki kaplamalar hızla yandı

Duvarlarındaki kaplamaların tutuştuğu bu dar koridordaki alevler işçilerin kaçışını önledi.

İki katlı mekânın tek giriş çıkışı

TEK ÇIKIŞ KAPISI BACA ETKİSİ YAPTI

Mekânın tek çıkış kapısı eksi 1’inci kattaki dar koridordu. Bu koridorda ses izolasyonu yapılmıştı. Çıkış kapısı adeta baca etkisi yaparak alevleri körükledi. Tüm koridor alevler içinde kalmış, ses yalıtım malzemelerinin çıkarttığı duman ise içeriye dolmuştu. Elektrikler kesilince içerisi zifiri karanlık oldu. Kaçmaya çalışsalar alevlerin içinde kalacakları için içeride kalmayı seçen işçilerin tümü dumandan boğularak öldü. Son ana kadar kurtulmayı deneseler de hiçbiri başaramadı. Normalde mekânın yangın söndürme sistemi vardı. Alevler ya da duman nedeniyle devreye girmesi gerekiyordu ancak çalışmadı.

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TEK KURTULUŞ KÜÇÜK BİR CAMDI

Masquerade binanın eksi 1 ve eksi 2’nci katlarında olduğu için pencereleri yok. Mekândaki tek pencere, eksi 1’inci katın en arka kısmındaki yönetim odasında bulunuyor. Bu pencere bilgisayar ekranından az daha büyük boyutta. Çok şişman olmayan bir kişi buradan geçebilir. Pencereden çıkan kişinin 5 metre yükseklikten atlaması gerekiyor. İçerideki işçilerin tek kurtulma şansları bu pencere olabilirdi ancak o pencerenin orada olduğunu bilmeleri mümkün değildi.

BÖYLE BAŞLADI

Yangının ilk başlama anının videosu da ortaya çıktı. Güvenlik kamerasının kayıtlarına göre, kaynak yapılırken çıkan alevler aşırı yanıcı ses yalıtım malzemelerini tutuşturdu. Bu esnada yangını fark eden işçilerin oraya doğru koşarak müdahale etmeye çalıştıkları da görülüyor.

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YÖNETİCİ ANLATTI

- APARTMANIN yöneticisi Şule Şeker yaşananlarla ilgili şunları söyledi: “Yaşanacak bir alan değil. İçerdikleri iftar için davet etmişler. ‘Herkes gelsin, salı günü hem iftar yaparız hem ortalığı toparlarız’ diye. Bütün işçilerin davet edildiğini biliyoruz. Yapıldığı günden beri istemiyoruz. Kim ister? Eskiden, ilk açılışı bir televizyonun stüdyosuydu. Programlar vardı. O zaman sıkıntı yoktu. Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Apartmanımızdan ayrı ruhsatlandırılmış bir alan. Apartmanımızın onunla ilgili herhangi bir şekilde yaptırımı yok yapıldığı günden beri. Kolon kesimi yok. Çünkü burası sinema salonu olarak yapıldı. Apartmanın üçte birlik kısmında kulüp var. Pasajın olduğu yer fuaye, şu anda giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış. Ruhsatı öyle alınmış. Geçmişte ses ve güvenlik açısından bu iş yerini çok kez şikâyet ettik. Aynı yerden giriş çıkış yaptıkları için binada buranın bulunmasını istemedik.”

Şule Şeker

BARMENDEN KIZ ARKADAŞINA TELEFON: NEFES ALAMIYORUM

YANGINDA hayatını kaybedenlerden 37 yaşındaki barmen Binali Çayır’ın, yangın sırasında kız arkadaşını telefonla arayarak, “Nefes alamıyorum. Dumandan boğuluyorum” dediği öğrenildi. Binali Çayır için dün Pendik Seyit Seyfi Cemevi’nde düzenlenen tören öncesi yakınları taziyeleri kabul etti. Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız da cemevine gelerek aileye taziyelerini iletti. Gece kulübünde barmen olarak çalıştığı öğrenilen Çayır’ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Erzincan’a götürüldü. Yangında hayatını kaybeden Sinan Yılmaz (29) ise Küçükçekmece Fatih Camisi’nde düzenlenen cenaze töreni ardından Küçükçekmece Kanarya Mezarlığı’na defnedildi.

Binali Çayır

İKİ DJ DE YENİLENEN KABİN İÇİN ORADAYDI

YANGIN faciasında, Masquerade gece kulübünün DJ’leri Gökay Tevlek ve Mehmet Okumuş da hayatlarını kaybetti. İki yakın arkadaş olan Gökay Tevlet ve Mehmet Okumuş’un, DJ kabininin ve locaların yapımına nezaret etmek için orada bulunduğu ortaya çıktı. Gökay Tevlek ve Mehmet Okumuş’un yaşadıkları Sarıyer’den arkadaş oldukları öğrenildi. Kader yollarını Masquaerade’de de kesiştirdi. İki arkadaş önceki gün işçilerin başında durmak için mekâna gitti. Ancak yangında ikisi de kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Tevlek dün son yolculuğuna, Sarıyer’de bulunan Cezayirli Gazi Hasan Paşa Camisi’nden uğurlandı. Cenazeye Gökhan Tevlek’in müzik sektöründen arkadaşları da katıldı. Tevlek, ailesi ve sevenlerinin omzunda Bahçeköy Mezarlığında toprağa verildi.

KAÇIŞ PLANI OLSA FACİA YAŞANMAZDI

- YANGIN faciasıyla ilgili Hürriyet’e konuşan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yangın Güvenlik Uzmanı Dr. Mehmet Cem Şengöz, yangında bu kadar fazla can kaybı yaşanmasının tamamıyla ihmalden kaynaklandığını söyledi. Şengöz, “Yangının başlangıcı ve tanık ifadelerine bakıldığında ihmalin boyutu hepimizi şoke etti” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

KORİDOR OLMALIYDI

“Yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu bir alanda bu tür tadilatlar yapılıyorsa mutlaka kaçış planı oluşturup kaçış koridoru hazırlanmalıydı. Eğer bu yapılsa, işçiler olay yaşanmadan bilgilendirilse bu kadar vahim bir tablo ortaya çıkmazdı. Belki de sadece yaralılar olurdu. Bir patlama yaşandığında ve başladığında panik en üst noktaya çıkar. İşte bu ortamda kaçış planı ve koridoru devreye girer. Yaşananlardan anlıyoruz ki facia göz göre göre gelmiş. Ne kaçış planı ne de koridoru oluşturulmuş. Bundan sonra benzer faciaların yaşanmaması için iş güvenliği risk analizi yapılmalı, iş güvenliği konusu göz ardı edilmemeli.”

BABA-OĞUL YANGIN KURBANLARI ARASINDA

- ‘Masquerade’deki yangında hayatlarını kaybedenler: “Kadir Orhanoğlu, Ahmet Uzun, Ahmet Kartal, Barış Güngör, Fahrettin Korkut, Musa Korkut, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Efe Demir, Gökay Tevlek, Gökhan Yıldırım, Adem Özçelik, Gökhan Akbulut, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmet Mehduş, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade, Şivan Dolu, Hüseyin Ak, Muhammed Ali Yıldırım, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Cengiz Aksoy, Binali Çayır, Yılmaz Kıhrı ve Akın Kıhrı.” 29 kişiden 4’ünün Giresun nüfusuna kayıtlı olduğu, bunlardan Yılmaz Kıhrı ve Akın Kıhrı’nın baba- oğul olduğu belirlendi.

10 DAKİKAYLA YAKALANDILAR

GEBZE’deki bir asansör firmasının çalışanları olan Emrah Demiroğlu (40) ile Kadir Orhanoğlu adlı iki arkadaş, yangından 10 dakika önce geldikleri gece kulübünde yan yana can verdi.

Evli ve 3 çocuk babası Emrah Demiroğlu 8 yıldır usta olarak çalışıyordu. Çalıştıkları firma Masquerade’in asansör işlerini yapacaktı. Emrah Demiroğlu ve Kadir Orhanoğlu yangının başlamasından 10 dakika önce gece kulübüne geldi. Ancak çıkan yangında ikisi de kurtarılamadı.

Emrah Demiroğlu - Kadir Orhanoğlu

Demiroğlu dün Tuzla’da son yolculuğuna uğurlandı. Taziyeleri kabul eden babası Hacı Demiroğlu zaman zaman gözyaşlarına boğuldu ve ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze törenine Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de katıldı. Kadir Orhanoğlu içinse Pendik’teki Harmandere Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Orhanoğlu’nun ailesi, yakınları ve Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız katıldı.