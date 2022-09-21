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İhbar geldi, Jandarma harekete geçti! Görüntü dehşete düşürdü

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#Antalya#Darp#Üvey Baba
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 15:40

Antalya’da beraber çalıştığı 14 yaşındaki üvey oğlunu iş yerinde feci şekilde döven K.S.,, jandarma tarafından gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, darp edilen çocuk devlet korumasına alındı. Çocuğun annesi eşinden şikayetçi olmazken, üvey baba K.S. tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan dayak görüntüleri dehşete düşürdü.

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Sarılar Mahallesi'nde 8 Eylül Perşembe günü Muhittin Ersoy Bulvarı üzerindeki bir gıda imalathanesinde küçük yaşta çocuğun yetişkin bir kişi tarafından dövüldüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu'na bağlı ekipleri harekete geçirdi.

İhbar geldi, Jandarma harekete geçti Görüntü dehşete düşürdü

Söz konusu adrese gelen jandarma ekipleri, iş yerinin imalathane bölümünde çalışan K.S. ve 14 yaşındaki üvey oğlu M.E.T. ile karşılaştı. M.E.T.’nin üvey babasının kendisini sürekli dövdüğünü söylemesi üzerine üvey baba K.S. jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.

İhbar geldi, Jandarma harekete geçti Görüntü dehşete düşürdü

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Gözaltına alınan üvey baba K.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, çocuğun annesinin eşinden şikayetçi olmadığı bildirildi. 14 yaşındaki çocuk ise olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderildi.

İhbar geldi, Jandarma harekete geçti Görüntü dehşete düşürdü

GÜVENLİK KAMERASINI İZLEYENLER DEHŞETE DÜŞTÜ

K.S.’nin üvey oğlunu darp ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Farklı günlerde tekrarlanan şiddet olaylarında K.S.’nin çocuğu çalıştığı esnada yumrukladığı, kendisine sözlü karşılık bile vermeyen çocuğu tekmeleyip yere yatırdığı, yerde boğazını sıkıp sürüklediği, bunu defalarca tekrarladığı görüldü.

İhbar geldi, Jandarma harekete geçti Görüntü dehşete düşürdü

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