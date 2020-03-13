İhanete güçlü duruş

Anıt, üç parçadan oluşuyor. Birinci parça olan dikilitaşın üç cephesine 15 Temmuz şehitlerinin isimleri yazıldı. İkinci parça, ilk bombanın düştüğü noktayı gösteren sembolik küresel camekan, son parça ise bunları üzerinde taşıyan platform ve yürüyüş yolundan oluşuyor.



BOMBANIN ATILDIĞI NOKTA

Anıtta şehitlerin isimlerin etrafına kufi yazıyla besmele ve Bakara Suresi’nin şehitlerle ilgili ayetleri işlendi. Anıtı törenle açan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye’de 27 Mayıs 1960’tan itibaren birçok darbeler, yarı darbeler, teşebbüsler yaşandı. 15 Temmuz’da yaşanan, görünüş itibarıyla bunlar içerisinde ihanette zirve noktası” dedi. Açılışa eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Başkanvekilleri, Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, eski ve yeni çok sayıda milletvekili, şehit ve gazi yakınları da katıldı. Şentop ve törene katılan protokol üyeleri, Meclis’te ilk bombanın atıldığı noktaya karanfil bıraktı.



Anıtta 15 Temmuz’da şehit olanların adları yazıyor. Açılış törenine katılanlar karanfillerle saygı duruşunda bulundular.