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İHA muhabirini canlı yayında dövüp telefonunu aldılar

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#Gaziantep#Muhabir#Canlı Yayın
İHA muhabirini canlı yayında dövüp telefonunu aldılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 14:24

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde bulanan bir halı fabrikasında çıkan yangını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Said Vakkas Yağcı’yı önce darbeden 5 kişilik grup ardından elindeki telefonu zorla aldı.

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Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir halı fabrikasında 11.30 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanların yükseldiği yangın ihbarı üzerine olay yerine giden İHA muhabiri Said Vakkas Yağcı, telefonundaki programla canlı yayın yapmaya ve görüntüleri aktarmaya başladı.

İHA muhabirini canlı yayında dövüp telefonunu aldılar

İlk olarak itfaiyenin söndürme çalışmalarını ve çevredeki ambulansları görüntüleyen Yağcı’ya, fabrikanın güvenlik görevlileri olduğu iddia edilen 5 kişilik grup tarafından kimlik sorulup telefonunu kapatması istendi.

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TELEFONU ALIP GÖRÜNTÜLERİ SİLMEYE ÇALIŞTILAR

İHA muhabiri olduğunu söyleyip kimliğini göstermesine rağmen Yağcı’yı darbetmeye başlayan grup, ardından muhabirin elindeki telefonu zorla alarak gasbetti. Ardında hakaret ve küfürler yağdıran grubu polis ekipleri ayırarak bölgeden uzaklaştırdı.

İHA muhabirini canlı yayında dövüp telefonunu aldılar

Bu sırada canlı yayında olduklarından habersiz olan grup, telefona el koyduklarını söyleyerek görüntüleri silmeye çalıştı.

Canlı yayına saniye saniye yaşanan olay sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İHA muhabiri kendisini darbedip telefonu gasbeden şahıslardan şikayetçi olurken, taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

İHA muhabirini canlı yayında dövüp telefonunu aldılar

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Gaziantep#Muhabir#Canlı Yayın

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