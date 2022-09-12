İHA muhabirini canlı yayında dövüp telefonunu aldılar

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Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir halı fabrikasında 11.30 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanların yükseldiği yangın ihbarı üzerine olay yerine giden İHA muhabiri Said Vakkas Yağcı, telefonundaki programla canlı yayın yapmaya ve görüntüleri aktarmaya başladı.

İlk olarak itfaiyenin söndürme çalışmalarını ve çevredeki ambulansları görüntüleyen Yağcı’ya, fabrikanın güvenlik görevlileri olduğu iddia edilen 5 kişilik grup tarafından kimlik sorulup telefonunu kapatması istendi.

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TELEFONU ALIP GÖRÜNTÜLERİ SİLMEYE ÇALIŞTILAR

İHA muhabiri olduğunu söyleyip kimliğini göstermesine rağmen Yağcı’yı darbetmeye başlayan grup, ardından muhabirin elindeki telefonu zorla alarak gasbetti. Ardında hakaret ve küfürler yağdıran grubu polis ekipleri ayırarak bölgeden uzaklaştırdı.

Bu sırada canlı yayında olduklarından habersiz olan grup, telefona el koyduklarını söyleyerek görüntüleri silmeye çalıştı.

Canlı yayına saniye saniye yaşanan olay sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İHA muhabiri kendisini darbedip telefonu gasbeden şahıslardan şikayetçi olurken, taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.