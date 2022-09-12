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Gaziantep'te halı fabrikasında yangın; 5 işçi dumandan etkilendi

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#GAZİANTEP#Yangın#İtfaiye
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 14:14

Gaziantep'te, halı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 işçi de hastaneye kaldırıldı.

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Kentte 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki halı fabrikasında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbarla bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürürken soğutma çalışması başlattı. Dumandan etkilenen 5 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yangın bölgesini görüntüleyen gazetecilere, fabrika çalışanları ve yöneticileri tepki gösterdi. İşçiler, bir gazeteciyi darbedip, telefonunu aldı. Basın mensubu ise karakola giderek şikayette bulundu.

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#GAZİANTEP#Yangın#İtfaiye

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