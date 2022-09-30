Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İğrenç olay! Kendini 'şifacı' olarak tanıttı, cinsel istismardan tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Cinsel İstismar#Tunceli#Tutuklama
İğrenç olay Kendini şifacı olarak tanıttı, cinsel istismardan tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 11:50

Tunceli'de, kendisini, 'şifacı' olarak tanıtan Hasan Vural'ın (69), parkta, zihinsel engelli genç kıza tacizde bulunduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vural, kızın ailesinin şikayetiyle gözaltına alınıp, cinsel istismar suçundan tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, Tunceli kent merkezinde bir parkta meydana geldi. Yaklaşık 2 yıldır kendisini, 'Ben öldüm, geri döndüm, sürekli uçuyorum ve insanların üstündeki nazarı çıkarıyorum, şifacıyım' diye tanıtan Hasan Vural, bankta oturan genç bir kızın yanına oturup "Sende nazar var, ben çıkarayım" dedi.

Kısa süre sonra kızın elini tutan, boynuna ve beline dokunarak, hırkasının altından masaj yapan Vural'ın görüntüleri, parktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ellerine ulaşmasıyla zihinsel engelli olduğu öğrenilen kızın ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip Vural'dan şikayetçi oldu.

İğrenç olay Kendini şifacı olarak tanıttı, cinsel istismardan tutuklandı

TUTUKLANDI

Haberin Devamı

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vural, çıkarıldığı mahkemece, cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Gözden Kaçmasın

İşte Adanada trafikteki pompalı dehşetin nedeni İfadeleri ortaya çıktıİşte Adana'da trafikteki pompalı dehşetin nedeni! İfadeleri ortaya çıktıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Dondurucuda cansız bedeni bulunmuştu Lina Nazlının babasından kahreden sözlerDondurucuda cansız bedeni bulunmuştu! Lina Nazlı'nın babasından kahreden sözlerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinsel İstismar#Tunceli#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

#Sosyal Konut
Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat

Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat!

#Sağlık
Öğretmenim bize de bekliyoruz

Öğretmenim bize de bekliyoruz

#Misafir Öğretmenim

BAKMADAN GEÇME!

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

#Sosyal Konut
Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat

Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat!

#Sağlık
Öğretmenim bize de bekliyoruz

Öğretmenim bize de bekliyoruz

#Misafir Öğretmenim