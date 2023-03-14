Iğdır'da eve giren yarasa, iki çocuğun kulağını ısırdı

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Olay, dün akşam Iğdır Merkez Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evi havalandırmak için balkon kapısını açık bırakan aile, gece saatlerinde birisi 2 yaşında, diğeri 10 aylık çocuklarının ağlama sesine uyandı.

Evin lambasını yakan aile, oda içinde uçan ve perdeye konan bir hayvan gördü. Hayvanı kontrol eden baba E.D., hayvanın yarasa olduğunu anladı. Aile, çocukları K.A.D. ve Ş.E.D.'yi kontrol edince iki çocuklarının da kulaklarında ikili ısırık izleri gördü.

AİLEYE KUDUZ VE TETANOS AŞISI YAPILDI

Hemen hastaneye giden aileye kuduz ve tetanos aşısı yapıldı. Aile, daha sonra taburcu edilerek evlerine gönderildi.

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Çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.