Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Iğdır'da eve giren yarasa, iki çocuğun kulağını ısırdı

Güncelleme Tarihi:

#Iğdır#Yarasa#Kuduz Aşısı
Iğdırda eve giren yarasa, iki çocuğun kulağını ısırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 17:16

Iğdır'da çocuklarının ağlama sesine uyanan aile, odaya girdiklerinde karşılaştıkları manzara ile şok oldu. Eve giren yarasa, küçük iki çocuğun kulağını ısırdı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam Iğdır Merkez Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evi havalandırmak için balkon kapısını açık bırakan aile, gece saatlerinde birisi 2 yaşında, diğeri 10 aylık çocuklarının ağlama sesine uyandı.

Evin lambasını yakan aile, oda içinde uçan ve perdeye konan bir hayvan gördü. Hayvanı kontrol eden baba E.D., hayvanın yarasa olduğunu anladı. Aile, çocukları K.A.D. ve Ş.E.D.'yi kontrol edince iki çocuklarının da kulaklarında ikili ısırık izleri gördü.

Iğdırda eve giren yarasa, iki çocuğun kulağını ısırdı

AİLEYE KUDUZ VE TETANOS AŞISI YAPILDI

Hemen hastaneye giden aileye kuduz ve tetanos aşısı yapıldı. Aile, daha sonra taburcu edilerek evlerine gönderildi.

Haberin Devamı

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Iğdır#Yarasa#Kuduz Aşısı

BAKMADAN GEÇME!

Gheorghe Hagiden çarpıcı açıklamalar Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

Gheorghe Hagi'den çarpıcı açıklamalar! Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

#Gheorghe Hagi
Türkiyede kuraklık tehlikesi artıyor Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında ‘Karadenizde bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor! Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında? ‘Karadeniz'de bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

#Kuraklık
Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once