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Iğdır'da dereye düşen 6 yaşındaki Yusuf'un cansız bedeni bulundu

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#Iğdır#Hastane#AFAD
Iğdırda dereye düşen 6 yaşındaki Yusufun cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 16:13

Iğdır'da, eriyen karlardan dolayı suyla dolan dere yatağına düşerek kaybolan Yusuf Oktay'ın (6), 23 saat sonra düştüğü yerden 2 kilometre aşağıda cansız bedeni bulundu.

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Tuzluca ilçesi Üçkaya köyünde yaşayan Yusuf Oktay, dün saat 12.00 sıralarında, tarlada çalışan ailesinin yanında oynarken yan taraftaki, eriyen kar sularıyla debisi yükselen dereye düştü. Akıntıya kapılan çocuk, ailesi ve köylülerin aramasına rağmen bulunamadı. İhbarla köye Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye Erzurum ve Van'dan da ekipler geldi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin gece boyunca yaptıkları arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Derede sabah saatlerinde aramalarına devam eden ekipler, bugün saat 11.00 sıralarında çocuğun düştüğü yerden 2 kilometre aşağıda cansız bedenini buldu. Yusuf Oktay'ın cenazesi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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#Iğdır#Hastane#AFAD

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