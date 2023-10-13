İETT otobüsünde korku dolu anlar... Yol verme kavgasında bıçakla saldırdı

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında O-3 Avrupa Otoyolu Bahçeşehir yönünde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki E-59 numaralı İETT otobüsünün şoförü ile bir otomobilin içerisinde bulunanlar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa süre sonra otomobilden inen bir kişi, otobüsün camlarına vurarak tekme atmaya başladı. Trafik yoğunluğundan dolayı otobüsün ilerleyememesini fırsat bilen saldırgan, otomobilden aldığı bıçakla koşarak gelip, otobüsün lastiklerini patlatmaya çalıştı. Daha sonra otobüsün ön tarafına doğru gelerek şoförün hizasındaki cama bıçakla vurmaya başladı, bir yandan da İETT şoförüne eliyle işaret ederek dışarı çıkmasını söyledi.

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YOLCULAR YAŞANANLARI KORKUYLA İZLEDİ

O sırada otobüsün içerisindeki yolcular yaşananları korkuyla izlerken, İETT şoförü yolculara "Ben araç kullanırken telefonla konuşamıyorum, polisi arayıp plakalarının fotoğraflarını çeker misiniz" dedi. Bir süre sonra da saldırgan Bağcılar Göztepe Mahallesi yol ayrımına gelince otomobile binerek uzaklaştı.

Olayla ilgili İBB ve polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu tespit edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'hakaret', 'mala zarar verme', 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

O anlar İETT otobüsünün güvenlik kamerasına ve bir yolcunun cep telefonuna yansıdı.