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AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 01:01,Son Güncelleme:/

İdlib'de Türk İHA'sı böyle görüntülendi

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İdlib'de Türk İHA'sı böyle görüntülendi
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Suriye'de ateşkes gözlemi için İdlib semalarında uçan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA dolunayla görüntülendi.

Suriye'de ateşkes gözlemi için İdlib semalarında uçan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracı (İHA), dolunayla görüntülendi.

Türk İHA'sı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes için gözlem faaliyeti yürüttüğü sırada, AA muhabiri tarafından fotoğraflandı.

İHA, dolunayın önünden geçerken objektife takıldı.

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