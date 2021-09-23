Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İbrahim Tatlısese 2 ay 15 gün hapis cezasıİbrahim Tatlıses'e 2 ay 15 gün hapis cezası!#İbrahim Tatlıses
Doktor Hasanın aşı savaşı Aldığı bir karar bütün hayatını altüst ettiDoktor Hasan'ın aşı savaşı! Aldığı bir karar bütün hayatını altüst etti#Covid-19 Aşısı
Mimarlığın duayeni Doğan Hoca’yı kaybettikMimarlığın duayeni Doğan Hoca’yı kaybettik#Mimarlık
Halkın sağlığıyla oynayacaklardıHalkın sağlığıyla oynayacaklardı#İlaç
Karaman’dan 5 kıtaya bisküvi ihracatıKaraman’dan 5 kıtaya bisküvi ihracatı#Karaman
Turizm sektörü 2022den umutluTurizm sektörü 2022'den umutlu#Turizm
Son Dakika: Fenerbahçede Giresunspor maçı öncesi eksik çok Tam 5 isim...Son Dakika: Fenerbahçe'de Giresunspor maçı öncesi eksik çok! Tam 5 isim...#Fenerbahçe
Son Dakika: Galatasarayın kabus gecesi Fatih Terimle yönetiminde ilk kez...Son Dakika: Galatasaray'ın kabus gecesi! Fatih Terim'le yönetiminde ilk kez...#Galatasaray
Blinken: Mevlüt, seni görmek güzelBlinken: Mevlüt, seni görmek güzel#Mevlüt Çavuşoğlu
Bazı Aşklar Yenik BaşlarBazı Aşklar Yenik Başlar#Özgür Aras
HABERLERGündem Haberleri

İdari Sulh Mekanizması geliyor: Devlet vatandaşla masaya oturacak

#Yargıda Reform#İdari Sulh Mekanizması#Gazetehaberleri
İdari Sulh Mekanizması geliyor: Devlet vatandaşla masaya oturacak
Oya ARMUTÇU

Yeni yasama yılında adli yargıda reform yapılacak. Vatandaşın devletten alacakları, işçi ya da işverenin devletten tazminat talepleri gibi uyuşmazlıklar, zorunlu arabuluculuk uygulaması benzeri ‘İdari Sulh Mekanizması’yla mahkemesiz çözülecek...

Haberin Devamı

Adalet Bakanlığı, ekimdeki yeni yasama yılında idari yargıda reform için harekete geçti. Vatandaşın devletle, devletin devletle adli-idari uyuşmazlıklarında kısa süre içinde yapılacak yasal düzenleme ile “İdari Sulh Mekanizması” devreye girecek. Vatandaşın devletten alacakları, işçi ya da işverenin devletten tazminat talepleri gibi uyuşmazlıklar, zorunlu arabuluculuk uygulaması benzeri “İdari Sulh Mekanizması” ile idare bünyesinde kurulacak sulh komisyonlarına gidecek ve mahkemesiz çözülecek.

2 MİLYON DAVA VAR

Sulh mekanizmasına başvuru zorunlu olacak. Bu yola başvurulup tüketilmeden adli ve idari yargıda dava açılamayacak. Bu uygulamayla devletle vatandaşın yıllarca süren davalarda karşılıklı mahkemelik olmasının önlenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yaklaşık 2 milyon dava bulunuyor.

ANLAŞMA BELGESİ İLAM SAYILACAK

Haberin Devamı

Sulh görüşmelerinin olumlu neticelenmesi halinde taraflarca düzenlenecek anlaşma belgesi ilam niteliğinde belge sayılacak ve anlaşılan hususlara ilişkin dava açılamayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargıda Reform#İdari Sulh Mekanizması#Gazetehaberleri