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Gündem
DHA
Haber Giriş: 19.04.2021 - 01:50 | Son Güncelleme:

İçtikleri kahve pahalıya patladı

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İçtikleri kahve pahalıya patladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında bir akaryakıt istasyonunda kahve içen 14 kişiye toplam 44 bin 100 TL ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında tedbirlerini artıran polis ekipleri, Bursa-Ankara karayolundaki akaryakıt istasyonunda kalabalık bir grubun bulunduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kısıtlamaya uymayıp, kahve içen 14 kişiye topla 44 bin 100 TL para cezası kesti.

Yapılan işlemlerin ardından kısıtlamayı ihlal eden 14 kişi, evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

İçtikleri kahve pahalıya patladı

 

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