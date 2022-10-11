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İçişleri: PKK’dan kaçan 3 örgüt mensubu daha teslim oldu

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#İçişleri Bakanlığı#Terör Örgütü#Jandarma Genel Komutanlığı
İçişleri: PKK’dan kaçan 3 örgüt mensubu daha teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 18:09

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2005 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022’den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 98e yükseldi.

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#İçişleri Bakanlığı#Terör Örgütü#Jandarma Genel Komutanlığı

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