İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika Musa Orhan kararı
İçişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Musa Orhan ile ilgili ihraç kararını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada '“Nitelikli cinsel saldırı” suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildi' denildi.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'te intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandıktan sonra tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'ın, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 31.08.2020 tarihli 'devlet memurluğundan çıkarma' cezası verilmesi kararıyla, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilmiştir" denildi.
Bakanlık açıklamasında Musa Orhan’ın Siirt Valiliğinin 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile görevinden uzaklaştırıldığını belirtti.
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