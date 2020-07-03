İçişleri Bakanlığı’ndan Ankara Valiliği’nin kısıtlama kararı ile ilgili açıklama

Çataklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



2020 ilk 6 ayında kırsalda 49.622, şehirde 5.573 operasyon yapılmış, terörden aranlar listesinde bulunan mavi 1, yeşil 1, turuncu 13, gri kategoriden 21 ve liste dışı sözde üst düzey 4 olmak üzere toplam 40 teröristin de aralarında bulunduğu, 562 terörist etkisiz hale getirildi.



Ankara Valiliğinin 15 gün süreyle aldığı kısıtlama kararı sadece baroların gösteri ve yürüyüşü için değil her türlü gösteri yürüyüş ve toplantının kısıtlamasını içeriyor. Sağlık Bakanlığı vakalarda Ankara'da artış olduğunu açıkladı. O çerçevede kısıtlama kararı alındı.

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