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İçişleri Bakanlığı nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin kadın konukevi kurmasını istedi

#İçişleri Bakanlığı#Konukevi#Polis
İçişleri Bakanlığı nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin kadın konukevi kurmasını istedi

İçişleri Bakanlığı nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin kadın konukevi kurmasını istedi. İçişleri Bakanlığı nüfusu 100 binin üzerinde olan 215 belediyeye kadın konukevi yapılmasına ilişkin yazı gönderdi.

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İçişleri Bakanlığınca 2 Nisan'da 81 il valiliğine "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı" genelge gönderildi. Genelgede, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14'üncü maddesinde yer alan “Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 bin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır” hükmü gereğince çalışma yürütülmesi istenildi.

Bu kanun çerçevesinde ülke genelinde nüfusu 100 binin üzerindeki 215 belediyenin kadın konukevi yapma zorunluluğu bulunuyor. Bakanlığın genelge doğrultusunda valiliklere ve 215 belediyeye gönderdiği yazıda, kadın konukevi açma zorunluluğu bulunup ancak henüz bu konuda çalışmaları bulunmadığı tespit edilen belediyelerin 2022'nin sonuna kadar kadın konukevlerini hizmete açmaları gerektiği bildirildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Konukevi#Polis

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