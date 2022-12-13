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İçişleri Bakanlığı: “KADES uygulaması 4 milyon 492 bin 318 kez indirildi”

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#İçişleri Bakanlığı#KADES#Açıklama
İçişleri Bakanlığı: “KADES uygulaması 4 milyon 492 bin 318 kez indirildi”
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 22:20

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “KADES uygulaması 4 milyon 492 bin 318 kez indirildi” denildi.

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İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız. KADES uygulaması bugüne kadar 4 milyon 492 bin 318 kez indirildi” ifadelerine yer verildi. Yapılan paylaşımda uygulamayı indirmek isteyenler için link paylaşımı yapıldı.

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#İçişleri Bakanlığı#KADES#Açıklama

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