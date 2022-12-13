İçişleri Bakanlığı: “KADES uygulaması 4 milyon 492 bin 318 kez indirildi”

Güncelleme Tarihi:
İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız. KADES uygulaması bugüne kadar 4 milyon 492 bin 318 kez indirildi” ifadelerine yer verildi. Yapılan paylaşımda uygulamayı indirmek isteyenler için link paylaşımı yapıldı.
Tek tuşla— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 13, 2022
ŞİDDETİN KARŞISINDA,
𝗞𝗔𝗗𝗜𝗡𝗟𝗔𝗥𝗜𝗡 𝗬𝗔𝗡𝗜𝗡𝗗𝗔𝗬𝗜𝗭
𝗞𝗔𝗗𝗘𝗦 Uygulaması bugüne kadar
4️⃣.4️⃣9️⃣2️⃣.3️⃣1️⃣8️⃣
kez indirildi.
𝗞𝗔𝗗𝗘𝗦 Uygulamasını indirmek için👇
📲 𝗔𝗽𝗽 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗲https://t.co/gB5uAaOvEn
📲 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗣𝗹𝗮𝘆https://t.co/ycd05OtG6n pic.twitter.com/E2KATgB1nm