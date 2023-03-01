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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

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#İçişleri Bakanlığı#Tunceli#Terör
İçişleri Bakanlığı duyurdu Tuncelide bir terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 11:10

Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu kapsamında, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından bugün Tunceli Baki Deresi mevkiinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonu gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bir evde PKK/KCK terör örgütü mensubu barındığı bilgisi alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda yaşanan silahlı çatışma sonucunda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede, komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetleri sürdürülmektedir. Ele geçen teröristin 24 Aralık 2022 tarihindeki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kaçan bir terörist olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Tunceli#Terör

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