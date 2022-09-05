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İçişleri Bakanlığı duyurdu... Suriye'ye terörist taşıyan iki kişi yakalandı

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#İçişleri Bakanlığı#Suriye#Terörist
İçişleri Bakanlığı duyurdu... Suriyeye terörist taşıyan iki kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 20:28

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye'ye yeni örgüt mensubu taşıyan iki yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mardin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince son bir hafta içerisinde Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye’ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgularında farklı illerden Mardin Kızıltepe ilçesine gelen yeni katılımların sınır hattından Suriye'ye illegal yollardan geçmelerine yardım ettiklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Şahıslar hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ile insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütülecek." denildi. 

Şüpheliler hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ile insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütüleceği bildirilirken, sorgulama işlemleri Mardin TEM Şube Müdürlüğü’nde devam ediyor. 

 

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#İçişleri Bakanlığı#Suriye#Terörist

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