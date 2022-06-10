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İçişleri Bakanlığı duyurdu: FETÖ terör örgütü mensubu 38 şahıs yakalandı

#İçişleri Bakanlığı#FETÖ#Terör
İçişleri Bakanlığı duyurdu: FETÖ terör örgütü mensubu 38 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı, FETÖ silahlı terör örgütünün mülki idare mahrem yapılanması mensubu şahısların tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 38 şahsın yakalandığını, şüphelilerden 9’u hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “FETÖ silahlı terör örgütünün mülki idare mahrem yapılanması mensubu şahısların tespit ve deşifresine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2018/178238 sayılı soruşturma kapsamında 27 Mayıs 2022 günü Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele şube müdürlüğünce 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 38 şahıs yakalanmış , 4 şahıs yurtdışına kaçtığı için yakalanması mümkün olmamıştır” denildi.

Açıklamada, şüphelilerden 9‘u hakkında tutuklama, 8’i hakkında adli kontrol, 8’i hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verildiği belirtildi. Ayrıca soruşturma savcısının 13 şahıs hakkında yaptığı itiraz neticesinde 13 şahıs hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı ve bu şahısların tamamının yakalandığı aktarıldı.

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#İçişleri Bakanlığı#FETÖ#Terör

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