Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bayram tatilinde acı bilanço!
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren ‘Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Öte yandan Çataklı, temmuz ayındaki operasyonlarda 5'i gri kategoride aranan 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Çataklı, temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'inin tutuklandığını açıkladı. Çataklı ayrıca açıklamasında 'Siber suçlarla mücadelede kapsamında temmuz ayında 5 bin 412 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapılmış 2 bin 246 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır' ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar birazdan…
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