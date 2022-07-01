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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1169 mahalle yabancı ikametine kapatıldı

#İkamet#Yabancı#İçişleri
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1169 mahalle yabancı ikametine kapatıldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak 1 Temmuz itibariyle 62 ilde ikamete kapatılan mahalle sayısının bin 169'a çıkarıldığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibariyle kapalı mahalle sayısı 1169’a çıkarılmış olup kapalı mahalleler ekte yer almaktadır."

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#İkamet#Yabancı#İçişleri

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