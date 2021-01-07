İçişleri Bakanlığı duyurdu... 1 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri'nden gelen açıklama şu şekilde:
İkna yoluyla teslim olmalar, yeni yılda da devam ediyor 2021 yılının ikna yoluyla ilk teslim gerçekleşti İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle