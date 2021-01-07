İçişleri Bakanlığı duyurdu... 1 terörist teslim oldu

İçişleri'nden gelen açıklama şu şekilde:



İkna yoluyla teslim olmalar, yeni yılda da devam ediyor 2021 yılının ikna yoluyla ilk teslim gerçekleşti İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.