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İkna çalışması sonucu 1 terör örgütü mensubu daha teslim oldu

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#İçişleri Bakanlığı#Örgüt#Teslim
İkna çalışması sonucu 1 terör örgütü mensubu daha teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 19:30

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2005 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 103'e yükseldi” denildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Örgüt#Teslim

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