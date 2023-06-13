×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Uluslararası suç örgütüne dev operasyon! 1 milyar Türk Lirası üzerindeki malvarlığına el konuldu

Güncelleme Tarihi:

#Narkotik#Operasyon#İçişleri Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 15:57

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından iki yıldır sürdürülen soruşturma sonucunda İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın'da 23 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Hollanda başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan bu organizasyonun, ülkemizde var olan menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk Lirası üzerindeki malvarlığına el konmuştur." denildi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık iki yıldır sürdürülen soruşturma, 13 Haziran 2023 günü operasyona dönüştürülerek; İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın illerinde 23 şüpheli gözaltına alındı.

Uluslararası suç örgütüne dev operasyon 1 milyar Türk Lirası üzerindeki malvarlığına el konuldu

1 MİLYAR TÜRK LİRASI ÜZERİNDEKİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU
 
“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında yürütülen bu soruşturmada, Hollanda başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan bu organizasyonun, ülkemizde var olan menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk Lirası üzerindeki malvarlığına el konuldu.

Haberin Devamı

Uluslararası suç örgütüne dev operasyon 1 milyar Türk Lirası üzerindeki malvarlığına el konuldu

Operasyon sırasında da yaklaşık 100 milyon Türk Lirası üzerinde nakit ve mücevherat cinsinden kıymet ele geçirildi.

Uluslararası suç örgütüne dev operasyon 1 milyar Türk Lirası üzerindeki malvarlığına el konuldu

Uluslararası suç örgütüne dev operasyon 1 milyar Türk Lirası üzerindeki malvarlığına el konuldu

Uluslararası suç örgütüne dev operasyon 1 milyar Türk Lirası üzerindeki malvarlığına el konuldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Narkotik#Operasyon#İçişleri Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... 'İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik'

#Dominique Nobes
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı?

#İlişkiler
Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı Hangileri etkili 7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor

Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı! Hangileri etkili? '7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor'

#Sağlık