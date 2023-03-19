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İçişleri Bakanlığı: Cizre'de terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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#ANKARA#Terör#Cizre
İçişleri Bakanlığı: Cizrede terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 14:55

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek tespit edilen mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' kapsamında, 17-18 Mart'ta Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Cudi Dağı- Tuşimiya Vadisi/Taht Tepe bölgesinde arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı.

Faaliyet kapsamında, ana silah deposu olarak kullanılmış 3 adet mağara bulundu. Mağaralarda yapılan aramalarda, PKK/KCK terör örgütüne ait 7 adet RPG-7 roketatar, 3 adet Bixi makineli tüfek, 19 bin 600 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 305 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 adet antitank mayını, 2 adet savunma tipi el bombası, 5 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet 350 metre halat, 1 adet dürbün ve 20 kilo yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek tespit edilen mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

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Terörle mücadele operasyonlarının bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

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#ANKARA#Terör#Cizre

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