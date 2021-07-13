İçişleri Bakanlığı açıkladı: 81 ilde yapılan uygulamada aranan 1138 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı birimlerce, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması yönelik dün ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi.

Uygulama 12.00-14.00 saatleri arasında metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde, 16.00-18.00 saatleri arasında otel, motel, pansiyon vb. işletmeler ile milli parklar, mesire alanları, sahiller, tarihi anıt ve yapıların çevreleri ile açılan yollarda, kurbanlık satış alanları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, 21.00-23.00 saatleri arasında ise umuma açık eğlence yerleri ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda ve yine toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında gerçekleştirildi.

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere toplam 55 bin 177 personel ve 78 dedektör köpeğin görev aldığı uygulamada, 2 bin 171 nokta denetlendi. Denetimlerde; çeşitli suçlardan aranan 1138 kişi yakalandı, 113 kişi gözaltına alındı. 13'ü çocuk 31 kayıp da bulundu.

4 bin 838 metruk bina, 189 bin 789 araç ve 25 bin 443 iş yerinin denetlendiği uygulamada; 70 umuma açık iş yeri ve 290 kişiye adli/idari işlem uygulandı. Aranan 1039 araç tespit edildi, 7 bin 122 araca işlem yapıldı ve 771 araç trafikten men edildi. Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 1193 paket kaçak sigara, 13 ton kaçak tütün, 231 litre kaçak/sahte içki ve 175 tarihi eser ele geçirildi.

Ayrıca koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 8 işletme ve 99 kişiye adli/idari işlem uygulandı.

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